Ante las altas temperaturas, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), exhorta a la población a respetar los días y horarios autorizados para el riego de áreas verdes, con el fin de evitar el desperdicio de agua potable.

El horario oficial para el riego es de 7:00 de la tarde a 7:00 de la mañana para aprovechar de mejor manera el recurso.

Como parte de las acciones para sensibilizar a la población sobre el uso responsable de agua potable, se recomienda a la ciudadanía regar por la noche, ya que, evita que el agua se evapore con el sol y permite mantener mejor volumen y presión en la red para toda la ciudad.

De acuerdo al calendario por domicilio, las viviendas con números pares, están autorizados los días lunes, miércoles y viernes, mientras que, el martes, jueves y sábado corresponden a números nones.

El domingo no está permitido el riego, debido a que ese día está destinado para dar un descanso al sistema y asegurar el suministro para toda la comunidad.

La JMAS también recomienda priorizar el uso de agua tratada en parques y jardines, ya que contiene macronutrientes que funcionan como fertilizante natural para las áreas verdes.

Respetar los horarios de riego es una acción directa para cuidar el agua de Juárez durante la temporada más crítica del año.

La JMAS agradece la corresponsabilidad de la ciudadanía para mantener el servicio para todos.