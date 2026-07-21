Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Valle, arrestaron a Gustavo L. R., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo y robo de autopartes, logrando recuperar una camioneta que contaba con reporte de robo y que era desmantelada durante la madrugada.

Los hechos se registraron mientras agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Salvarcar, cuando atendieron un llamado recibido al número comunitario de la Estación de Policía del Distrito Valle (656-265-18-31), en el que reportaban la presencia de un sujeto sospechoso en el exterior de un taller mecánico ubicado en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Sonora.

Al arribar al lugar, los oficiales sorprendieron a un hombre desmantelando una camioneta de la marca Dodge RAM 1500, color rojo, modelo 2011, cuyas autopartes eran colocadas en otra camioneta de la misma marca, modelo 2016.

Por tal motivo, los policías municipales lo abordaron conforme a los protocolos de seguridad y le solicitaron acreditar la legal propiedad del vehículo que estaba siendo desmantelado, pero al no presentar documentación que lo acreditara, fue detenido inicialmente por el delito de robo de autopartes.

Posteriormente, al consultar el número de serie del vehículo en el Sistema de Plataforma Juárez, el analista en turno informó que la camioneta contaba con reporte de robo vigente, con fecha del 16 de junio de 2026, por lo que Gustavo L. R. de 36 años, fue también puesto a disposición por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Durante la intervención, los agentes aseguraron una extensión eléctrica, un esmeril, unas pinzas y un juego de llaves, herramientas que presuntamente fueron utilizadas para desmantelar la unidad recuperada.

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.