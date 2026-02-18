martes, febrero 17, 2026
Asesinan a un masculino a bordo de auto en entrada del fraccionamiento paseo de las Palmas

Esta tarde se registró el asesinato de un masculino el cual, de acuerdo a las primeras versiones, viajaba acompañado de otro hombre, el cual resultó ileso, al momento que ingresaban al fraccionamiento paseo de las Palmas.

El ataque armado se registró sobre las calles Palma Real y Paseo de la Victoria, justo a la entrada del citado fraccionamiento.

De acuerdo a los primeros informes, un auto Kia en color blanco, se dirigía a ingresar al fraccionamiento Paseo de las Palmas, cuando fue atacado por desconocidos a balazos, descendiendo del auto un masculino que viajaba de acompañante, el cual dijo que al interior del auto se encontraba un hombre lesionado.

Al realizar una primera inspección al auto, las autoridades indicaron que el masculino ya no presentaba signos de vida.

Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como información de los o el agresor, así como el motivo de dicha agresión.

Al lugar arribaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas para resguardar la zona mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes.

