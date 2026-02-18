La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH llevó a cabo la ceremonia de graduación de especialidades médicas, en la que 197 profesionales de la salud culminaron su formación académica en 19 especialidades y subespecialidades, lo que consolida así su preparación para atender las necesidades médicas de la sociedad chihuahuense y del país.

Las y los médicos especialistas realizaron su formación clínica en distintas sedes académicas institucionales, entre ellas el Hospital Regional No. 1 Unidad Morelos del IMSS y el Hospital de Ginecobstetricia de la misma institución, así como el Hospital General de Chihuahua, el Hospital Lázaro Cárdenas del ISSSTE, Star Médica, Hospital Psiquiátrico, Fertilita, además del Hospital Central y el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, espacios donde fortalecieron sus competencias profesionales mediante la práctica médica especializada.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, acompañado por el director de la Facultad, Dr. René Núñez Bautista, así como autoridades del sector salud de los tres niveles de gobierno, responsables de enseñanza de los distintos hospitales sede e invitados especiales.

Durante su mensaje, Rivera Campos destacó que la calidad educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua se fortalece gracias al trabajo conjunto con las instituciones del sector salud, las cuales comparten el compromiso de colocar a la comunidad como eje central de su labor. Subrayó que la formación de especialistas médicos representa un esfuerzo colaborativo entre academia y sistema hospitalario, permitiendo que las y los egresados desarrollen conocimientos científicos, habilidades clínicas y un profundo sentido humanista al servicio de la sociedad.

Asimismo, señaló que la universidad continúa consolidándose como una institución formadora de profesionales altamente capacitados, capaces de responder a los retos actuales del sistema de salud mediante la innovación, la investigación y la atención médica con responsabilidad social.

Por su parte, el director René Núñez Bautista resaltó la relevancia de las especialidades médicas como una etapa fundamental en la profesionalización del personal de salud, ya que exige disciplina, vocación y un compromiso permanente con la actualización científica. Reconoció el esfuerzo de las y los residentes, quienes durante su formación enfrentaron grandes retos académicos y humanos, reafirmando su vocación de servicio hacia la población.

En esta generación egresaron especialistas en Anestesiología, Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Geriatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Nefrología, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Traumatología y Ortopedia, Neumología Pediátrica, Pediatría Médica, Medicina del Trabajo y Ambiental, Urgencias Médico-Quirúrgicas, Psiquiatría, Biología de la Reproducción Humana, Cirugía de la Columna Vertebral y Cirugía Ginecológica de Mínima Invasión.

La presencia de autoridades académicas y del sector salud reafirmó la importancia del trabajo interinstitucional en la formación de especialistas, así como el impacto directo que tiene la educación médica en el fortalecimiento del sistema sanitario y en la mejora de la calidad de vida de la población.

Con esta ceremonia, la Universidad Autónoma de Chihuahua refrenda su compromiso con la formación de profesionales de la salud altamente preparados, cuyo desempeño contribuirá al bienestar social, al crecimiento de la medicina especializada y al desarrollo académico y científico de la región, lo que consolida a la institución como un referente en la formación médica del norte del país.