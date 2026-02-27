Viernes 27 de Febrero del 2026

Elementos de la Dirección General de Protección Civil atendieron un incendio registrado en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Brasil.



De acuerdo con el reporte oficial, el fuego fue controlado de manera oportuna por personal operativo, que actualmente continúa con labores de enfriamiento, inspección y aseguramiento del área, con el objetivo de prevenir riesgos adicionales y descartar cualquier posibilidad de reignición.



Protección Civil reiteró el llamado a reforzar medidas preventivas en el hogar, como revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar sobrecargar contactos o extensiones; no dejar velas, incienso o flamas encendidas sin supervisión; mantener cerillos, encendedores y materiales inflamables fuera del alcance de niñas y niños.



Asimismo, evitar el uso de aparatos eléctricos dañados, cerrar la llave del gas cuando no esté en uso y verificar posibles fugas, no utilizar estufas, anafres o calentadores en espacios cerrados sin ventilación adecuada, mantener libres pasillos y salidas de emergencia, así como contar con un extintor y conocer su funcionamiento.



En caso de incendio, la dependencia recordó que es fundamental evacuar de inmediato y llamar al número telefónico de emergencias 9-1-1, evitando intentar combatir el fuego si este se encuentra fuera de control.



La autoridad agradeció la colaboración de la ciudadanía y reiteró que la prevención es clave para evitar este tipo de incidentes en los hogares juarenses.