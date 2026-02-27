Casas Grandes, Chih.– Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico de la región noroeste del estado, la diputada Yesi Reyes impulsó la realización del Foro de Consulta en Materia de Turismo, convocado por el H. Congreso del Estado.

Durante el encuentro participaron artesanos, prestadores de servicios, promotores culturales y representantes del sector turístico, quienes compartieron propuestas orientadas a mejorar, innovar y potenciar la oferta turística de Casas Grandes y sus alrededores.

La legisladora destacó la importancia de escuchar a quienes viven y trabajan diariamente en el sector, ya que sus aportaciones serán fundamentales para construir una reforma turística que responda a las necesidades reales de la región.

Asimismo, señaló que el turismo representa una oportunidad clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y la preservación de la identidad cultural, por lo que reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios de diálogo y participación ciudadana.

Con este foro, Casas Grandes se consolida como un punto estratégico en la construcción de políticas públicas que promuevan un turismo sostenible, innovador y con identidad propia.