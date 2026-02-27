Elementos de la Dirección General de Protección Civil atendieron un incendio registrado en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Brasil.



De acuerdo con el reporte oficial, el fuego fue controlado de manera oportuna por personal operativo, que actualmente continúa con labores de enfriamiento, inspección y aseguramiento del área, con el objetivo de prevenir riesgos adicionales y descartar cualquier posibilidad de reignición.



Protección Civil reiteró el llamado a reforzar medidas preventivas en el hogar, como revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar sobrecargar contactos o extensiones; no dejar velas, incienso o flamas encendidas sin supervisión; mantener cerillos, encendedores y materiales inflamables fuera del alcance de niñas y niños.



Asimismo, evitar el uso de aparatos eléctricos dañados, cerrar la llave del gas cuando no esté en uso y verificar posibles fugas, no utilizar estufas, anafres o calentadores en espacios cerrados sin ventilación adecuada, mantener libres pasillos y salidas de emergencia, así como contar con un extintor y conocer su funcionamiento.



En caso de incendio, la dependencia recordó que es fundamental evacuar de inmediato y llamar al número telefónico de emergencias 9-1-1, evitando intentar combatir el fuego si este se encuentra fuera de control.



La autoridad agradeció la colaboración de la ciudadanía y reiteró que la prevención es clave para evitar este tipo de incidentes en los hogares juarenses.