Despilfarra Maru Campos 617 mil millones en cinco años: Jael Argüelles

La diputada Jael Argüelles Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, cuestionó el manejo de los recursos públicos durante la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y advirtió que el presupuesto estatal debe utilizarse para atender las necesidades de la población, no para financiar privilegios.

La legisladora señaló que el Gobierno del Estado ha contado con uno de los presupuestos más altos en la historia de Chihuahua, pero una parte importante de esos recursos, no se ha traducido en mejores servicios públicos ni en mayor bienestar para las familias.

“Maru Campos ha logrado despilfarrar el presupuesto más alto de la historia de nuestro estado. Hablamos de 617 mil millones en cinco años, de los cuales el 64 por ciento provienen de ingresos federales que aumentan cada año para nuestro estado”, afirmó.

Argüelles Díaz también señaló que existen 82 mil millones de pesos en ingresos excedentes, cuyo ejercicio, sostuvo, debe ser explicado con absoluta transparencia a las y los chihuahuenses.

“Estamos hablando de recursos que nos hubieran permitido pagar la deuda del estado, construir 20 grandes hospitales, 20 líneas de BRT o incluso garantizar la gratuidad de la educación universitaria”, precisó.

La diputada morenista criticó que, mientras se dispone de mayores recursos, Chihuahua enfrenta una situación de endeudamiento que consideró preocupante.

“Pero algo así es impensable para el panismo y para Maru Campos, que de hecho nos han convertido en el segundo estado más endeudado por persona en el país”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que la población enfrente mayores cargas tributarias, mientras el Gobierno estatal dispone de recursos adicionales.

“Un estado tiene que recaudar, pero debe hacerlo por y para el bienestar de las personas”, expresó.

Argüelles Díaz enfatizó que la discusión no debe limitarse a cuánto dinero recauda el Gobierno, sino a en qué se gasta, quién se beneficia y qué resultados recibe la ciudadanía.

“El presupuesto público no puede pagar ni viajes costosos al extranjero ni casas doradas. Cada peso público debe regresar a la gente en forma de salud, educación, seguridad, infraestructura y mejores condiciones de vida”,