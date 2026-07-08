La familia de Gerardo, el joven que perdió la vida tras ser atropellado en el Puente Internacional Libre, expresó su indignación luego de enterarse de que el conductor presuntamente responsable obtuvo su libertad, por lo que anunció que acudirá nuevamente a la Fiscalía para conocer el estado del caso y exigir una explicación.

El tío de la víctima señaló que fue a través de los medios de comunicación como se enteraron de la liberación del conductor, ya que ninguna autoridad les notificó oficialmente sobre la decisión.

“No estamos informados, de hecho, ahorita vimos también la nota de que ya había quedado en libertad”, declaró.

Indicó que la familia acudirá a la Fiscalía para revisar qué está ocurriendo con el proceso legal y conocer las razones por las que el presunto responsable ya no permanece detenido.

Respecto al seguimiento que recibieron tras la detención del conductor, aseguró que la información por parte de las autoridades fue prácticamente nula.

“Solamente nos dijeron que se iba a hacer el proceso legal. Ni siquiera nos otorgaron un abogado de oficio, nunca vimos al Ministerio Público”, afirmó.

Asimismo, denunció que durante su estancia en la Fiscalía la principal insistencia de las autoridades era que aceptaran el dinero que, presuntamente, ofrecía la familia del conductor como reparación del daño.

“La insistencia de ellos era decir que tomáramos el dinero que la familia del conductor estaba ofreciendo, porque de todas maneras iba a salir en libertad y que era culpabilidad compartida”, aseguró.

El familiar aclaró que nunca sostuvo contacto con la familia del conductor ni recibió algún pago. “Nunca habló con nosotros, nunca se acercaron con nosotros”, dijo.

Tras conocer la liberación del presunto responsable, cuestionó la actuación de las autoridades y consideró que el caso debió ser investigado por la autoridad federal debido a que ocurrió en una zona federal.

“¿Dónde está la ley? ¿Qué ley está respaldando? Ese caso no debió haber llegado a la Fiscalía del Estado; debió manejarlo la Fiscalía General de la República porque sucedió en una zona federal”, expresó.

Agregó que en ningún momento les explicaron por qué la Fiscalía del Estado asumió la investigación y reiteró que las autoridades insistían únicamente en que aceptaran el dinero ofrecido.