La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, informó que se continúan con los trabajos de instalación del nuevo colector Viñedos, ubicado en el Boulevard Gómez Morín, hasta la noche del sábado, se avanzaba con la reposición de esta tubería sin interrupciones.

César Triana, director de obra de esta institución, informó que en coordinación con seguridad vial, se han minimizado las afectaciones a la población que transita por esta vialidad sin presentar tráfico ni accidentes.

Además, informó que los 31 metros de colector nuevo que atraviesa esta avenida, se espera que el día martes próximo se pueda concluir los trabajos por la noche sin ningún inconveniente ni retraso.

Por su parte, la directora de operaciones, Paola Moreno, informó que se reactivó el servicio de suministro de agua en las zonas aledañas de la avenida Gómez Morín, luego de la interrupción de dos horas a este servicio, por trabajos de maniobra en la instalación del nuevo colector Viñedos.

“En el lado oriente regreso el servicio de agua desde las 11:30 am y del lado poniente a las 12:30 am, así que no hubo más interrupciones en el servicio”, explicó la directora de Operaciones de la J+.