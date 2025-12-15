Lunes 15 de Diciembre del 2025

Autoridades municipales y representantes de colectivos culturales destacaron el impacto positivo del hip hop y la cultura urbana como herramientas de transformación social, luego de que un proyecto originado en Ciudad Juárez obtuvo el cuarto lugar a nivel nacional, entre más de mil participantes, en un certamen realizado en la Ciudad de México.



Durante el encuentro semanal con medios de comunicación, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar agradeció la coordinación interinstitucional y el trabajo de quienes han impulsado este proyecto cultural, reconociendo especialmente el respaldo de la regidora Patricia Mendoza.



“Este documental ya lo vimos y la verdad se los recomiendo, vale mucho la pena. Fue apoyado por el Ayuntamiento y Paty Mendoza fue una de las principales impulsoras desde el inicio. Nosotros lo hemos respaldado con gusto y felicito a las y los jóvenes por su talento; hay que seguirle, a seguir bateando”, expresó el alcalde.



La regidora del Ayuntamiento de Juárez, Patricia Mendoza, subrayó la importancia de visibilizar las intervenciones de cultura popular y humana que se desarrollan en la ciudad, reconociendo el trabajo comunitario que realizan artistas y promotores culturales que donan su tiempo para fortalecer el tejido social.



“Estas intervenciones son muy satisfactorias para la comunidad y hoy podemos decir con orgullo que Ciudad Juárez quedó en cuarto lugar a nivel nacional, muy cerca del tercero. Es un logro que merece ser reconocido”, señaló la regidora.



Por su parte, Gerardo Medina resaltó el respaldo de la administración municipal encabezada por el presidente Cruz Pérez Cuéllar, señalando que es una de las pocas administraciones que ha mantenido cercanía y comunicación directa con las comunidades, permitiendo que temas como el hip hop y la cultura urbana se posicionen en la agenda pública.



Destacaron que el documental de una hora con 15 minutos, narra 10 historias de personajes juarenses vinculados al hip hop, entre ellos muralistas, productores musicales, bailarines y raperos, con un enfoque completamente positivo. El objetivo del material es llevarlo de manera gratuita a escuelas primarias, secundarias y preparatorias, tanto en Ciudad Juárez como en otras partes del país, a partir de enero.



El representante de Hip Hop La Paz, Aarón García, informó que el proyecto tuvo una destacada participación el pasado 29 de noviembre en el Teatro Roberto Cantoral, en la Ciudad de México, donde Ciudad Juárez fue representada con orgullo por jóvenes provenientes de contextos comunitarios, educativos y de asistencia social.



Las y los participantes coincidieron en la necesidad de romper estigmas hacia la juventud y la cultura urbana, enfatizando que el hip hop no representa violencia, sino identidad, voz y paz.



“La cultura urbana no define a una persona por su apariencia. Mientras sigamos juzgando, perdemos la oportunidad de ver el verdadero potencial de nuestra gente”, concluyeron.