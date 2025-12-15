Este martes 16 de diciembre, el Departamento de Eficiencia Física de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, instalará 2 válvulas nuevas, como parte de las acciones de sectorización del distrito 5.

Los trabajos se realizarán el martes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el cruce de las avenidas Hermanos Escobar y López Mateos, así como en el cruce de las avenidas Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles.

Por estas acciones, habrá suspensión del servicio en las colonias: Mayorca, Alfa, Parque Industrial Omega, Fovisste Chamizal y zonas aledañas.

A los habitantes del sector, se les exhorta almacenar agua para las necesidades más apremiantes, mientras que a los conductores de automóviles se les solicita circular con precaución por estas vialidades.

La J+ trabaja para mejorar el servicio con la instalación de esta infraestructura nueva, la cual, permitirá un mejor control en el suministro de agua para beneficio de las familias juarenses.