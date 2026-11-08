La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), continúa con los trabajos de reposición del colector Nadadores, una obra que beneficiará aproximadamente a 100 mil habitantes y permitirá mejorar el funcionamiento de la red de drenaje sanitario en este sector de la ciudad.

El arquitecto Alejandro Lerma, supervisor de obra de la JMAS, informó que, actualmente los trabajos se concentran en la calle Canutillo, en el cruce con el bulevar Bernardo Norzagaray, donde se intervienen los últimos 100 metros de esta etapa de la obra, que contempla la instalación de tubería de 24 pulgadas.

“Estamos trabajando en la reposición del colector de 24 pulgadas de diámetro de Polietileno de Alta Densidad, la cual registra un 88 por ciento de avance y se encuentra en su etapa final con la instalación de los últimos 100 metros de reposición”, detalló.

Explicó que, las excavaciones han alcanzado profundidades de hasta 7 metros, lo que ha representado un reto debido a la presencia de agua subterránea, por lo que, para continuar con las labores se utiliza maquinaria pesada, camiones de volteo, pipas y un sistema especializado de bombeo que permite extraer el agua durante las excavaciones.

Asimismo, agregó que, durante esta jornada se realizó el vaciado de 14 metros cúbicos de concreto sobre la calle Canutillo, como parte de los trabajos necesarios para avanzar hacia la conclusión de la reposición.

“El proyecto Nadadores contempla dos partidas, siendo esta de un total de mil 250 metros de tubería, la cual está por terminar de ser instalada, además, vamos a tirar 14 metros cúbicos de concreto sobre la calle Canutillo para continuar con los trabajos para finalizar la reposición del colector”, añadió.

Esta obra beneficiará aproximadamente a 100 mil habitantes, al mejorar el funcionamiento de la red de drenaje sanitario y evitar los malos olores y constantes brotes de aguas residuales que se presentan en el sector.

La JMAS agradece la paciencia de los vecinos ante las afectaciones temporales en las vialidades y reitera que estos trabajos permitirán contar con infraestructura que tendrá una larga vida útil y representará un beneficio para la ciudad.