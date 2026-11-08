La Comisión Nacional de Energía (CNE), informó en su más reciente reporte de precios máximos de los combustibles, que para el municipio de Juárez el precio del Gas Lp durante la semana del 8 al 14 de noviembre, se mantendrá de la misma manera que la semana anterior.

Detalló que el costo será de: por cada litro del combustible, los consumidores deberán pagar 10.40 pesos mientras que, por cada kilo, los consumidores deberán pagar 19.29 pesos.

La misma CNE informó que para la ciudad capital, se presenta una situación similar, por lo que los consumidores deberán pagar 11.38 pesos por cada litro y 21.07 pesos por cada kilo.

Ciudad Juárez continúa siendo el municipio con el costo más bajo en dicho combustible, seguido de Janos y Ascensión, manifestó la CNE.

Para el resto de los municipios de la entidad, la CNE informó que en promedio, el combustible se estará comercializando en 11.53 pesos por litro y 21.36 peos por cada kilo.