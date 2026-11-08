La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realizó trabajos de reparación de un hundimiento ubicado en la calle Callejón del Beso, en el cruce con Paseo de la Huerta, en la colonia Valle Verde, donde se reemplazó aproximadamente 42 metros de tubería de drenaje que ya había cumplido su vida útil.

El ingeniero Enrique Garduño, coordinador de Alcantarillado del Distrito 5, explicó que, el hundimiento fue detectado tras las últimas lluvias registradas semanas atrás y, previo a la reparación, se realizaron trabajos con equipo Vactor para retirar aguas residuales que afectaban algunas calles y fraccionamientos de la zona, entre ellos Paseo de las Flores y Paseo de la Huerta.

“Este hundimiento se presentó por las lluvias registradas en semanas pasadas en una tubería de concreto de 8 pulgadas que ya llego al final de su vida útil, y además se llenaron de tierra y basura lo que ocasionó su colapso”, detalló.

Como parte de la reparación, se sustituyeron aproximadamente 42 metros de tubería de concreto por tubería de PVC de 8 pulgadas, con lo que se busca mejorar el funcionamiento de la red de drenaje y evitar que este problema vuelva a presentarse.

Agregó que, también se realizaron trabajos en la calle Paseo de las Flores del Sur, donde se detectó otro tramo de tubería colapsada que requería atención.

Asimismo, destacó que, los reportes ciudadanos realizados a través del 073 permiten a la JMAS identificar las afectaciones y atender este tipo de situaciones, por lo que agradeció a los usuarios su colaboración.

Finalmente, señaló que, debido a las lluvias registradas en las últimas semanas, se han presentado afectaciones en la red de drenaje en distintos sectores de la ciudad, por lo que el organismo ha mantenido labores de reparación y desazolve para restablecer el funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

La JMAS continuará atendiendo los reportes ciudadanos y realizando trabajos de mantenimiento y reparación en la red de drenaje, con el objetivo de brindar un mejor servicio a las familias juarenses.