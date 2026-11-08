-Exigirán salarios justos y mejores condiciones laborales.

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) convocaron a un paro de labores para el lunes 9 de noviembre, que podría afectar la atención en 750 módulos de credencialización distribuidos en 20 estados de México.

El personal exige salarios justos, jornadas dignas, mejores condiciones de trabajo y estabilidad laboral para alrededor de 5 mil empleados.

La protesta contempla suspender los servicios relacionados con la credencial para votar, por lo que las personas que necesiten realizar trámites en los módulos participantes podrían encontrar las instalaciones cerradas.

Ante las inconformidades, el INE reconoció las demandas de su personal y aseguró que existe disposición para dialogar y buscar soluciones.

Desde la semana pasada, empleados del organismo han difundido sus exigencias en redes sociales. Entre sus principales demandas se encuentran salarios justos, jornadas dignas, equipos e insumos suficientes, estabilidad laboral, respeto y transparencia.

Edgar Fernández, representante de los trabajadores, advirtió que la protesta responde a los bajos sueldos que reciben, los cuales calificó como “raquíticos” y señaló que ni siquiera alcanzan el salario mínimo.

En entrevista con Azucena Uresti, explicó que algunos empleados cumplen jornadas de hasta 12 horas, de las 8:00 a las 20:00 horas, además de enfrentar problemas relacionados con las prestaciones laborales.

Fernández también denunció que no cuentan con horarios adecuados para comer, pues durante sus jornadas llegan a disponer de apenas 12 minutos para tomar alimentos.

A esto sumó inconformidades por la asignación de vacaciones, la falta de insumos y las labores de limpieza que, en ocasiones, deben realizar los propios trabajadores.

La convocatoria contempla la participación de 750 módulos en 20 entidades, donde los trabajadores prevén suspender la atención para los trámites relacionados con la credencial para votar.

Los estados incluidos en la protesta son:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Ciudad de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tlaxcala

Veracruz

En Ciudad de México, entre los puntos contemplados para la protesta se encuentra Periférico.

La suspensión de actividades podría afectar a quienes tengan programado tramitar, renovar o recoger su credencial para votar en alguno de los módulos participantes. Por ello, quienes necesiten realizar estos procedimientos deberán considerar la posibilidad de que no haya atención durante la jornada del paro.

La consejera presidenta interina del organismo, Blanca Cruz, se incorporó a una entrevista con el representante de los trabajadores para buscar una salida al conflicto. En ese momento, señaló que se reuniría con él para encontrar una ruta de solución; sin embargo, de acuerdo con información de El Sol de México, el encuentro no se llevó a cabo.

Posteriormente, la tarde del 7 de noviembre, el INE informó que retomó el diálogo con su personal y reconoció las inconformidades relacionadas con los salarios, las condiciones laborales y la operación de los módulos.

El instituto señaló que revisa sus distintas áreas para identificar necesidades, atender pendientes y reforzar su funcionamiento. También destacó que el trabajo del personal de los Módulos de Atención Ciudadana es necesario para atender a millones de personas y garantizar los trámites relacionados con sus derechos político-electorales.

Sobre las posibles soluciones, el organismo indicó que analiza alternativas para mejorar las condiciones laborales, aunque aclaró que las medidas dependerán de sus posibilidades institucionales y presupuestales.

El INE agregó que dará a conocer los acuerdos y su aplicación una vez que estén definidos, mientras continúa el diálogo con los trabajadores.

ElImparcial