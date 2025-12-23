La aerolínea Air India ha admitido que perdió la pista de un Boeing 737 durante 13 años, hasta que apareció el mes pasado en un estacionamiento de un aeropuerto remoto.

El avión de carga Boeing 737-200 estaba aparcado en el aeropuerto de Calcuta en 2012, cuando fue dado de baja, pero luego desapareció de los registros de la aerolínea.

En los años transcurridos desde entonces, las autoridades aeroportuarias han seguido cobrando tasas por el estacionamiento del avión y emitiendo facturas a Air India.

Pero la compañía aérea impugnó esas facturas, alegando que no tenía constancia de que el avión matriculado como VT-EHH estuviera estacionado allí.

La situación solo cambió cuando el aeropuerto de Calcuta solicitó formalmente a Air India que retirara el avión. El director ejecutivo de la aerolínea, Campbell Wilson, reconoció el descuido en un mensaje interno al personal del que se ha difundido ampliamente desde entonces.

“Aunque deshacerse de un avión antiguo no es inusual, en este caso sí lo es, ¡porque es un avión que ni siquiera sabíamos que poseíamos hasta hace poco!”, dijo Wilson.

“Con el tiempo, se perdió de la memoria y solo salió a la luz cuando nuestros amigos del aeropuerto de Calcuta nos informaron de su presencia en un estacionamiento (muy) alejado y nos pidieron que lo retiráramos. Tras comprobar que efectivamente era nuestro, ya lo hemos hecho, y con eso despejamos otro asunto pendiente”, añadió.

Air India ha afirmado que el avión desapareció de sus libros en medio de sucesivas reestructuraciones. Comenzó su vida útil con Indian Airlines y fue absorbido por Air India tras la fusión de ambas compañías en 2007. Posteriormente, el avión se adaptó para el transporte de mercancías y se alquiló a India Post antes de ser retirado del servicio.

Wilson ha afirmado que el avión fue “omitido repetidamente de los registros internos”, incluso durante la privatización de la aerolínea en 2022, lo que significa que nunca apareció en los documentos clave de transferencia, según el periódico Tribune India. Las aeronaves que faltan en los inventarios de adquisiciones pueden olvidarse fácilmente, sobre todo una vez que han dejado de volar.

Los analistas de aviación afirman que las compañías aéreas suelen estar atentas para evitar este tipo de situaciones, ya que los aviones inmovilizados representan más un coste que un valor.

“Dada la supervisión reglamentaria, es difícil imaginar que una compañía aérea pierda realmente el rastro de un avión”, declaró John Strickland, fundador de JLS Consulting, al Telegraph, otro periódico indio. Agregó: “Los historiales de mantenimiento y los números de serie de los componentes suelen estar muy controlados”.

El Boeing 737-200 es una versión de primera generación del modelo introducido a finales de la década de los 60 y retirado del servicio de pasajeros desde hace tiempo. Las estimaciones de la industria sugieren que el avión en sí tiene un valor de reventa insignificante, aunque algunos componentes, incluidos sus motores Pratt & Whitney, aún podrían reutilizarse. Fue el único avión retirado de Air India que se vendió con los motores intactos.

El aeropuerto de Calcuta recuperó finalmente cerca de 10 millones de rupias (112.000 dólares) en concepto de tasas de estacionamiento acumuladas, y Air India confirmó que había accedido a pagar sus deudas. El avión fue retirado el 14 de noviembre y transportado por carretera a Bengaluru, donde será reutilizado para la formación de ingenieros en tierra. El espacio que ocupaba se destinará a uno de los dos nuevos hangares previstos en el aeropuerto.

Las autoridades aeroportuarias afirman que el VT-EHH es el decimocuarto avión en desuso removido del aeropuerto de Calcuta en los últimos cinco años, lo que pone de manifiesto la existencia de lagunas en la aplicación de la ley en relación con los aviones abandonados y los litigios de propiedad sin resolver.

Independent