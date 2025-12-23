Inicio » Arrestan a sujeto acosador en el BOWI gracias a las cámaras de seguridad
Chihuahua

Arrestan a sujeto acosador en el BOWI gracias a las cámaras de seguridad

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que este día lunes a través del monitoreo constante de cámaras de seguridad de la unidad T-190 de Bowí se detectó un masculino acosando a una usuaria.

El operador activó de inmediato el protocolo de seguridad, brindó apoyo a la usuaria y se notificó al 911. Elementos de la Policía Municipal lograron la detención del presunto responsable a las afueras de la estación Universidad.

La OTV reiteró su compromiso con la seguridad de las y los usuarios de Bowí.

