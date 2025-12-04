Inicio » Benefician a estudiantes con discapacidad de Jiménez con aula multisensorial en el CAM No.9
La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) puso en operación el aula multisensorial del Centro de Atención Múltiple (CAM) No.9 en Jiménez, que mejorará los procesos de aprendizaje, la autorregulación emocional y el desarrollo cognitivo de los alumnos.

Esta aula cuenta además con espacios diseñados específicamente para estimular los sentidos de las y los estudiantes, a través de experiencias controladas, seguras y pedagógicamente orientadas.

El coordinador estatal del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), Jesús Manuel de la Rosa, dijo que este proyecto forma parte de las acciones para fortalecer el servicio que se brinda en materia de Educación Especial.

La entrega del aula multisensorial responde directamente a la necesidad de equipar los planteles educativos, con herramientas que fomenten aprendizajes con atención especializada y mejores condiciones terapéuticas.

Detalló que para la instalación y adecuación del aula se realizó una inversión de un millón 423 mil 968 pesos, que incluye equipamiento, material didáctico, herramientas sensoriales, mobiliario adaptado y la habilitación del espacio físico.

Indicó que 55 alumnos del CAM No.9 serán beneficiados de manera directa con el aula. Sin embargo, se habilitará para recibir a estudiantes de otros CAM’s de la región, lo que permitirá ampliar su impacto educativo y terapéutico.

