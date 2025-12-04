Inicio » Presenta el director de la FCAyF de la UACH su Tercer Informe
Presenta el director de la FCAyF de la UACH su Tercer Informe

En cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Artículo 38, fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, el Dr. Jorge Alberto Sánchez Bernal, presentó su Tercer Informe de Actividades, en el que dio a conocer avances, acciones y resultados alcanzados durante el periodo.

Durante su intervención, el director destacó los avances alcanzados en torno a los 5 ejes rectores que guían el trabajo académico y administrativo de la facultad:

En el Eje 1, Formación de Talento Pertinente, se destacó el rediseño de los programas de licenciatura y posgrado, el impulso a la innovación educativa, el fortalecimiento del Doctorado en Ciencias Agronómicas y la consolidación de competencias técnicas y blandas que atienden las demandas actuales del sector.

Eje 2, Investigación y Tecnología, mostró avances en sostenibilidad hídrica y manejo del agua, acciones de transferencia de tecnología y una activa participación en la difusión científica y eventos académicos, reafirmando el compromiso de la Facultad con el desarrollo del conocimiento y la innovación.

Eje 3, Compromiso con la Comunidad, se subrayó la atención integral al estudiantado, el fomento del desarrollo humano y las actividades extracurriculares, así como el trabajo colaborativo con comunidades y sectores rurales mediante proyectos académicos y de extensión.

En el Eje 4, Gestión Humanista e Innovación, destacó la proyección global de la Facultad, el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo y las acciones en favor de la equidad, la inclusión y el desarrollo docente.

Finalmente, el Eje 5, Fortalecimiento Académico y Certificación, presentó los reconocimientos y distinciones otorgados al personal docente, la consolidación de cuerpos académicos y la participación en sistemas de investigación, así como nuevas alianzas para la capacitación y la educación continua.

Con este informe, la Facultad reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación y el servicio a la sociedad chihuahuense.

