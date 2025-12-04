En cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Artículo 38, fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, el Dr. Jorge Alberto Sánchez Bernal, presentó su Tercer Informe de Actividades, en el que dio a conocer avances, acciones y resultados alcanzados durante el periodo.

Durante su intervención, el director destacó los avances alcanzados en torno a los 5 ejes rectores que guían el trabajo académico y administrativo de la facultad:

En el Eje 1, Formación de Talento Pertinente, se destacó el rediseño de los programas de licenciatura y posgrado, el impulso a la innovación educativa, el fortalecimiento del Doctorado en Ciencias Agronómicas y la consolidación de competencias técnicas y blandas que atienden las demandas actuales del sector.

Eje 2, Investigación y Tecnología, mostró avances en sostenibilidad hídrica y manejo del agua, acciones de transferencia de tecnología y una activa participación en la difusión científica y eventos académicos, reafirmando el compromiso de la Facultad con el desarrollo del conocimiento y la innovación.

Eje 3, Compromiso con la Comunidad, se subrayó la atención integral al estudiantado, el fomento del desarrollo humano y las actividades extracurriculares, así como el trabajo colaborativo con comunidades y sectores rurales mediante proyectos académicos y de extensión.

En el Eje 4, Gestión Humanista e Innovación, destacó la proyección global de la Facultad, el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo y las acciones en favor de la equidad, la inclusión y el desarrollo docente.

Finalmente, el Eje 5, Fortalecimiento Académico y Certificación, presentó los reconocimientos y distinciones otorgados al personal docente, la consolidación de cuerpos académicos y la participación en sistemas de investigación, así como nuevas alianzas para la capacitación y la educación continua.

Con este informe, la Facultad reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación y el servicio a la sociedad chihuahuense.