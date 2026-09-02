La Cruzada por la Educación, beneficiará a 140 mil estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM), con la entrega de útiles escolares.

Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, director de Educación, informó que para el nuevo ciclo escolar 2026-2027 se entregarán 110 mil mochilas y 30 mil loncheras con útiles escolares.

Comentó que las instituciones educativas interesadas en recibir estos beneficios para sus estudiantes deben hacer su registro a más tardar mañana, ingresando a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJ0oK_sy13PowIiAZ-mJyE2V07xNgglIeWfaMB1S6-WP3zw/viewform

Explicó que el proceso de inscripción deberá realizarlo directamente el director o directora de cada plantel.

Las escuelas seleccionadas recibirán mochilas con útiles escolares para estudiantes de primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple, mientras que en preescolar recibirán loncheras con material acorde a su nivel educativo.

Los resultados de las escuelas seleccionadas se publicarán el próximo viernes 4. Ese mismo día se informará la fecha, hora y lugar en que los representantes de los planteles deberán acudir para entregar la documentación requerida.

Las escuelas beneficiadas deberán entregar un oficio firmado y sellado por la dirección del plantel, así como una copia de la identificación oficial del directivo, también deberán presentar copia de la identificación oficial y número telefónico de contacto del padre, madre o tutor de cada estudiante beneficiario, además del recuadro del Sistema de Información Educativa (SIE), donde se indique la cantidad de estudiantes por grupo.

Esta información deberá coincidir con la registrada previamente durante el proceso de inscripción.