El Gobierno del Estado efectuó el primer traslado aeromédico de septiembre, al auxiliar de manera oportuna a una mujer de 72 años de edad, de la comunidad El Palmarito, municipio de Uruachi, quien sufrió una crisis hipertensiva severa y complicaciones que ponían en riesgo su vida.

Esta atención se llevó a cabo como parte de las acciones prioritarias para garantizar la atención médica de emergencia en zonas de difícil acceso.

El operativo interinstitucional se activó de manera inmediata gracias a la intervención conjunta de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Salud.

Durante el vuelo en la aeronave de la SSPE Bell 407, la paciente recibió atención prehospitalaria por parte de personal operativo técnico en urgencias médicas (TUM) y un médico voluntario adscritos a la CEPC, quienes mantuvieron sus signos vitales estables durante todo el trayecto a la capital del estado.

El helicóptero descendió en la zona de aterrizaje habilitada en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde

paramédicos de URGE de la Secretaría de Salud ya la esperaban para realizar el traslado terrestre inmediato al Hospital General, donde ingresó para recibir la atención médica especializada y urgente que requería su condición.