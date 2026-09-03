La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión, dictada en contra de Daniel R. M. por el delito de extorsión agravada que cometió a una comerciante de Ciudad Juárez.

La representación social, demostró con testimoniales, periciales y documentos, la responsabilidad penal del ahora sentenciado por los hechos delictivos registrados el 28 de mayo del 2025.

La investigación ministerial, permitió establecer que Daniel R. M., junto con diversas personas, realizó llamadas telefónicas amenazantes a la víctima, para exigirle que le depositara dinero en una cuenta bancaria a cambio de liberar a su hijo, a quien supuestamente tenían secuestrado.

Engaños que causaron una afectación económica a la víctima, tras hacer varios depósitos a una cuenta a nombre de Nubia Cristina A. S.

Hechos por los que elementos de la Agencia Estatal de Investigación notificaron una orden de aprehensión en contra del ahora sentenciado, en el interior del Cereso número tres, en donde se encontraba interno por diversa causa penal.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró las pruebas y la argumentación jurídica presentadas por el Agente del Ministerio Público, para dictar el fallo condenatorio en contra de Daniel R. M.