La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una quinta denuncia penal por presuntos hechos de corrupción registrados durante la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La denuncia se presentó hace cinco días ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación penal derivó de los resultados de la auditoría de cumplimiento forense número 67 de la Cuenta Pública 2022, en la que se identificó que la Conade entregó millones de pesos a federaciones deportivas e instituciones gubernamentales que, a su vez, contrataron a empresas por distintos servicios, sin que haya documentos que comprueben el cumplimiento de su trabajo.

Por la cantidad de dinero, el caso más relevante dentro de esa auditoría forense es el de la Federación Mexicana de Taekwondo que recibió 73 millones de pesos de la Conade para el World Taekwondo Championships Guadalajara 2022. Sin embargo, ni la instancia deportiva ni las empresas contratadas para el evento pudieron acreditar con documentos el cumplimiento de servicios que tuvieron un costo de 65 millones de pesos por concepto de arbitraje, transporte, catering, videograbación, escenografía, decoración, limpieza, seguridad privada, entre otros.

Las empresas contratadas no solo no presentaron pruebas del cumplimiento de sus contratos, sino que la Auditoría identificó que no contaban con el personal necesario para llevar a cabo los servicios. Por ejemplo, la ASF detectó que las empresas VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote, con solo un trabajador registrado, fueron contratadas para brindar el servicio integral de internet para el mundial, videograbación del evento, generación de señal de TV, limpieza y seguridad.

Debido a que las empresas no contaban con personal suficiente para realizar los servicios en las condiciones establecidas, tuvieron que subcontratar a otras compañías que tampoco emitieron documentos para comprobar el cumplimiento de los contratos.

La Auditoría también identificó que la Federación Mexicana de Taekwondo gastó importes superiores a los autorizados sin justificarlo ante la Conade. Estos gastos excesivos se hicieron en la contratación de servicios de jueces, médicos y personal multidisciplinario, servicios de alimentación, servicios de ceremonias oficiales y la adquisición de material y equipo deportivo.

Aun con todas estas irregularidades, funcionarios de la Conade de Ana Gabriela Guevara dieron por buena la comprobación de gastos. Por ello, la ASF presentó su denuncia ante la Fiscalía a fin de que se investigue y se ejerza acción penal contra los responsables.

Fuentes de la ASF informaron que esta institución se constituyó como la parte ofendida y como parte del proceso legal solicitó una reparación del daño de casi 19 millones de pesos.

Con este caso, ya son cinco denuncias penales que la ASF interpone por supuestos hechos de corrupción ocurridos en la Conade bajo la gestión de Ana Gabriela Guevara.

En 2023 presentó la primera denuncia penal; en 2024 otras dos y en 2025 una más. Finalmente, el pasado 28 de agosto interpuso la quinta denuncia derivada de la auditoría de cumplimiento forense 67 de la Cuenta Pública 2022.

Si bien en la auditoría en la que se basa la nueva denuncia destaca el caso de la Federación Mexicana de Taekwondo, en ese mismo informe también se mencionan otros presuntos hechos de corrupción relacionados con otras instituciones y organizaciones deportivas que recibieron recursos públicos de la Conade en 2022.

Se trata del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte, el Instituto del Deporte de Tlaxcala, la Federación Mexicana de Voleibol y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, organización y dependencias que no pudieron subsanar las observaciones de la Auditoría.

El patrón fue el mismo: las instituciones y la organización deportiva recibieron millones de pesos de la Conade, contrataron a empresas por distintos servicios y no hay documentos que comprueben que esos trabajos sí se cumplieron en tiempo y forma. De igual forma, y pese a las irregularidades, funcionarios de la Comisión aprobaron las comprobaciones de gastos.

El Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte adjudicó contratos de 21 millones de pesos; el Instituto del Deporte de Tlaxcala, de 11 millones de pesos, y la Federación Mexicana de Voleibol, de 9 millones de pesos.

Otra irregularidad detectada por la ASF en su auditoría de cumplimiento forense número 67 tiene que ver con que funcionarios de la Conade entregaron más recursos de los permitidos por la ley a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora en 2022. La irregularidad aquí fue por 3 millones de pesos.

La ASF detectó pagos irregulares de 26 millones de pesos para 212 medallistas olímpicos y paralímpicos bajo el concepto de “reconocimientos económicos vitalicios”, sin que estuviera contemplado en la ley. Además de 3 millones de pesos que la Conade entregó en becas económicas a 33 beneficiarios, sin que se acreditara el cumplimiento de requisitos para entregar esos apoyos.

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