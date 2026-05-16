Decenas de ciudadanos del Municipio de Meoqui bloquearon la noche del viernes la carretera federal 45 para evitar el acarreo de simpatizantes del partido Morena para participar en la marcha programada para este sanado en contra de la gobernadora Maru Campos.

El bloqueo total de la vialidad se registró a la altura de la sección de Lázaro Cárdenas, punto donde se pudo observar autos y autobuses varados sobre la carpeta asfáltica.

Los ciudadanos portando grandes pancartas en las que se leían consignas como “Chihuahua Libre y Soberano” y “Di No al narco gobierno de Morena”, quienes impidieron el paso de unidades provenientes de otros estados.

“Chihuahua es de los chihuahuenses y solo su gente puede juzgar a su gobierno”, aseguraron los ciudadanos.