La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad de Investigación con Imputado Desconocido, obtuvo la vinculación a proceso de imputados en el delito de robo calificado, cometido a una empresa de Ciudad Juárez.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en contra de Samuel V. H., Kevin Alfredo L. H., y Víctor Rubén M. J., fueron suficientes para que el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolviera la situación jurídica de los imputados.

Las investigaciones ministeriales, establecen que, el 06 de mayo de 2026, Samuel V. H., conducía un vehículo KIA de color rojo, modelo 2017, y, en compañía de Kevin Alfredo L. H., llegaron al establecimiento comercial ubicado en calles de la colonia Nuevo Hipódromo, en donde esperaban indicaciones por parte de Víctor Rubén M. J., quien se desempeñaba como supervisor de dicha empresa.

Víctor Rubén M. J., les hizo una seña a sus probables cómplices, para que se acercaran a un vehículo de la marca Volkswagen, Vento, de color rojo, propiedad del representante de la empresa, en donde viajaba un masculino, quien traía consigo una mochila de color azul, en la que guardaba la cantidad de 182 mil 666.92 pesos en efectivo, producto de las ventas del día.

Fue en ese momento cuando Kevin Alfredo L. H., quien portaba un arma de fuego, se bajó del automóvil KIA, y le exigió a la víctima la mochila en la que traía el dinero, para luego tomarla, subir de nuevo al vehículo KIA y emprender la huida.

Derivado de diversas indagatorias y entrevistas por parte de la Agencia Estatal de Investigación y del Ministerio Público, un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, concedió dos órdenes de cateo, mismas que fueron ejecutadas en diversos domicilios de la colonia Enrique Guzmán, en uno de los cuales se aseguró la cantidad de 30 mil 320 pesos, dinero del que no se pudo acreditar su procedencia.

Los tres imputados fueron detenidos con órdenes de aprehensión, y tras la continuación de la audiencia inicial, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y se otorgaron dos meses de plazo para la investigación complementaria.