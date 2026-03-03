Esta tarde se registró el deceso de una mujer que acudió a visitar a su pareja al Cereso estatal No.3 y luego de la visita conyugal fue localizada sin vida en una de las habitaciones designadas para ello.

De acuerdo a los primeros informes, la mujer había acudido a visitar a su pareja, identificado como José C. el cual se encuentra privado dela libertad en el Centro Penitenciario y quien reportara que, en una de las habitaciones para la visita conyugal, se encontraba una mujer sin vida y la cual fue identificada como Sandra González.

Fue personal de custodia quien se dirigió al lugar indicado y corroboró el reporte, dando de inmediato aviso a las autoridades de la fiscalía para investigar el hecho.

El masculino señalado como sospechoso, quedo bajo custodia de las autoridades mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Por el momento se desconoce el motivo del ataque, sin embargo, si se confirmó el hallazgo de una fémina sin vida luego de la visita conyugal.