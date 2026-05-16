El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó el arranque de la temporada 2026 de los Indios de Ciudad Juárez y expresó su respaldo al equipo fronterizo, confiando en que lograrán refrendar el campeonato estatal.

Durante su mensaje inaugural previo al encuentro frente a los Soles de Ojinaga, el alcalde agradeció el apoyo que la afición juarense ha brindado al equipo y reconoció el esfuerzo realizado por la directiva, jugadores y cuerpo técnico.

“Vamos a luchar por ese bicampeonato, que siga siendo una gran convivencia familiar y deportiva”, expresó el edil ante cientos de aficionados reunidos en el estadio.

Pérez Cuéllar también aprovechó el evento para solicitar al Gobierno del Estado reconsiderar el cobro de estacionamiento en el inmueble deportivo, señalando que esta medida afecta a la afición.

“Pedirles que no cobren el estacionamiento, porque no es bueno para la afición”, declaró.

En el arranque oficial estuvieron presentes el presidente de la Liga Estatal de Béisbol, Chito Cereceres; el mayor de Las Cruces, Nuevo México, Erick Enríquez; el recaudador de rentas Raúl García Ruiz; el director deportivo Poncho Venegas; y el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Por su parte, el jurisdiccional del equipo, Óscar Chávez Rangel, manifestó su entusiasmo por representar nuevamente a la escuadra campeona y aseguró que el objetivo será conseguir el bicampeonato en la temporada 2026.

“Ser campeones significó mucho y vamos a echarle todos los kilos para volver a repetir”, comentó.

Asimismo, pidió a la afición seguir respaldando al equipo tanto en los buenos como en los malos momentos y reiteró su confianza en el trabajo de jugadores y directiva.

Como parte del protocolo inaugural, Cruz Pérez Cuéllar realizó el lanzamiento de la primera bola del partido frente a Soles de Ojinaga, acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.