La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ejecutó una orden de aprehensión contra dos ex elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, señalados como probables responsables del delito de desaparición forzada en agravio de los jóvenes Óscar Eduardo González Reyes y Ángel Eduardo Molina Chávez, ocurrida hace casi un año.

Los detenidos, identificados como Luciano C. M. y Rigoberto V. S., fueron aprehendidos y puestos a disposición del órgano jurisdiccional que los requirió.

Serán presentados en audiencia inicial donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada les formulará la imputación correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los ahora imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de las víctimas el 24 de enero de 2025.

Los jóvenes fueron interceptados por sujetos armados cuando se encontraban en las afueras de un domicilio ubicado en la calle General Juan Andrew Almazán, en la colonia Héroes de la Revolución de esta ciudad.

Además del delito de desaparición forzada, se les señala por sustraer dos vehículos que eran propiedad de las víctimas, hechos que han sido integrados a la carpeta de investigación.

La Fiscalía reiteró, mediante un comunicado, su compromiso de continuar las investigaciones “hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y otorgar justicia a las víctimas y sus familias”.