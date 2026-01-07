Elementos del Grupo Especial K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo la detención de un hombre identificado como Juan Armando R. M., quien se encontraba presuntamente armado y presentaba una lesión en la pierna, tras una persecución vehicular registrada en la colonia Punta Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

El hecho ocurrió alrededor de las tres de la tarde del pasado 6 de enero, cuando elementos de la Policía del Estado realizaban labores de vigilancia y recorridos preventivos, detectaron un vehículo de color blanco que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida de manera flagrante, lo que motivó la intervención inmediata.

La situación derivó en una persecución que concluyó sobre la avenida Quinta Real, donde el vehículo, de la marca Acura, derrapó e impactó contra un poste de monitoreo. Posteriormente, las cuatro personas que viajaban a bordo descendieron del automotor e intentaron huir de manera pedestre. Sin embargo, Juan Armando R. M. no logró continuar con la huida debido a que, tras el impacto, presentó una fractura en la pierna, por lo que fue asegurado de manera inmediata por los elementos estatales.

Al momento de su detención, el hombre portaba en la cintura dos cargadores, así como uno más en la bolsa del pantalón. Asimismo, al interior del vehículo se localizó un arma larga tipo fusil, además de diversos cargadores abastecidos, además de un cargador de tambor también abastecido.

De manera posterior, se desplegó personal del grupo K9, lo que permitió que uno de los ejemplares caninos, de nombre Acre, localizara otra arma de fuego en un terreno baldío aledaño, zona por la que presuntamente huyeron los demás ocupantes del vehículo.

Tanto el sujeto que fue atendido por paramédicos, así como el vehículo y las armas de fuego aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con la investigación correspondiente.

Derivado de estos hechos, la Policía del Estado implementó un operativo de búsqueda y rastreo para dar con el paradero del resto de los involucrados, como parte de las acciones permanentes para recuperar y mantener la tranquilidad en la ciudad, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.