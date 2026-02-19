Caos diario en Pueblito Mexicano: ciudadanos dan vueltas y vueltas sin hallar estacionamiento

Ciudad Juárez.– La falta de espacios para estacionarse en las oficinas del Gobierno del Estado ubicadas en Pueblito Mexicano se ha convertido en un problema cotidiano que genera fuerte molestia entre los ciudadanos.

Usuarios aseguran que pueden tardar hasta 50 minutos dando vueltas dentro del estacionamiento principal antes de encontrar un lugar disponible, situación que se repite prácticamente todos los días.

“Vienes con tiempo para hacer tu trámite, pero lo pierdes buscando estacionamiento”, comentó un ciudadano que acudió a realizar un pago vehicular.

La saturación del estacionamiento ha provocado inconformidad entre las personas que acuden a realizar trámites, ya que al no encontrar espacio dentro del complejo, se ven obligadas a estacionarse en calles aledañas, a varias cuadras de distancia.

Esto implica caminatas prolongadas, incluso para adultos mayores o personas con movilidad reducida, quienes deben trasladarse bajo el sol, el viento o bajas temperaturas, dependiendo de las condiciones climáticas del día.

Además del tiempo invertido para encontrar lugar, los ciudadanos señalan que el problema genera estrés, retrasos en citas y filas adicionales dentro de las oficinas.

De acuerdo con testimonios, la situación no es aislada, sino una constante que ocurre prácticamente todos los días, especialmente en horarios matutinos.

Mientras no exista una solución estructural para ampliar o reorganizar el estacionamiento, quienes acuden a estas oficinas recomiendan llegar con anticipación y considerar el tiempo extra que podrían tardar en encontrar dónde dejar su vehículo.