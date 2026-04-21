Luego de realizar trabajos de limpieza en un dique del fraccionamiento Villa Colonial, la Dirección de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía a mantener en buen estado estas infraestructuras y evitar arrojar basura o desechos que puedan afectar su funcionamiento.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las cuadrillas llevaron a cabo la recolección de residuos, retiro de tiliches y limpieza general del área, atendiendo una solicitud canalizada a través de la Dirección General de Servicios Públicos.



Explicó que en el lugar se detectó acumulamiento de basura, hierba crecida y diversos desechos que podrían generar obstrucciones, especialmente ante la cercanía de la temporada de lluvias.



“Estamos trabajando en la limpieza de estos espacios, pero es fundamental que la ciudadanía también participe cuidándolos y evitando tirar basura, llantas o escombro en diques y arroyos”, expresó.



El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender distintos puntos de la ciudad, priorizando aquellos donde se reciben reportes ciudadanos y donde existe riesgo de afectaciones por acumulación de residuos.



Mencionó que los diques cumplen una función clave en la prevención de inundaciones, por lo que mantenerlos libres de basura contribuye directamente a la seguridad de las familias juarenses.



Así mismo, reiteró que la Dirección de Limpia colabora con la limpieza de estos espacios, en coordinación con otras áreas responsables de su mantenimiento estructural, e insistió en la importancia de la participación ciudadana para conservarlos en óptimas condiciones.