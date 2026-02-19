Ocho muertos y un desaparecido tras avalancha que arrasó con esquiadores en California

Una avalancha registrada este miércoles en una zona montañosa del estado de California dejó un saldo de ocho personas fallecidas, seis sobrevivientes y un esquiador aún desaparecido, en uno de los incidentes invernales más graves de la temporada.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el desprendimiento de nieve ocurrió en un sector frecuentado por turistas y deportistas, lo que provocó que varios esquiadores quedaran atrapados bajo una masiva acumulación de nieve. Equipos de emergencia y unidades especializadas en rescate en montaña acudieron de inmediato para iniciar las labores de búsqueda.

Las autoridades detallaron que seis personas lograron ser rescatadas con vida, algunas de ellas con lesiones de diversa gravedad que requirieron atención médica. Sin embargo, ocho cuerpos fueron recuperados en la zona afectada. Hasta el cierre de esta edición, continuaba la búsqueda de un esquiador reportado como desaparecido, cuyo rastro se perdió en el momento del colapso.

Las condiciones climáticas han dificultado los trabajos de rescate, ya que nuevas precipitaciones de nieve y riesgo de más desprendimientos obligaron a realizar operaciones con extrema precaución. Las autoridades mantienen restricciones en la zona mientras continúan evaluando la estabilidad del terreno.

Expertos en meteorología han señalado que las recientes tormentas invernales incrementaron la acumulación y el peso de las capas de nieve, lo que pudo detonar el colapso registrado. La región, conocida por su actividad turística durante la temporada de esquí, se mantiene bajo monitoreo mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del incidente.

El caso ha generado conmoción entre visitantes y residentes, quienes han expresado su preocupación por la seguridad en áreas de alta actividad deportiva durante las tormentas invernales que afectan al oeste de Estados Unidos.