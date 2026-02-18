Caos global: falla masiva de YouTube deja la pantalla en blanco a millones

Ciudad de México, 18 de febrero de 2026 — Este martes por la noche, la plataforma de videos YouTube, propiedad de Alphabet Inc., experimentó una interrupción masiva de su servicio que dejó sin acceso a cientos de miles de usuarios en todo el mundo. El percance, uno de los más grandes registrados en años recientes para el sitio, se presentó alrededor de las 19:30–20:00 horas (ET), según datos de monitoreo de fallas.

Usuarios de múltiples países, incluidos Estados Unidos, México, Reino Unido, India, España y varios de Latinoamérica, reportaron errores en la aplicación y en la versión web de YouTube, con mensajes que indicaban “Algo salió mal” o simplemente pantallas en blanco sin videos ni recomendaciones.

El sitio especializado Downdetector, que rastrea fallas en servicios digitales, registró más de 300 000 reportes de problemas en un corto periodo, con la mayoría señalando fallas en la app móvil, dificultades para reproducir contenido y problemas de acceso.

Ciertos usuarios también observaron fallas en servicios asociados, como YouTube TV, donde transmisiones e inicio de sesión dejaron de funcionar correctamente para algunos espectadores.

En plataformas como X (antes Twitter) y foros especializados, usuarios compartieron capturas de pantalla y expresaron frustración por no poder entrar al sitio ni ver videos durante la falla. Publicaciones con frases como “¿Por qué YouTube no carga?” y “Esto no es mi internet” se volvieron virales mientras la interrupción se propagaba.

Algunos internautas señalaron que, aunque la página principal estaba caída, videos individuales o contenidos guardados podían cargarse parcialmente, lo que sugiere fallos en componentes específicos del sistema de distribución de contenido de la plataforma.

Hasta el cierre de esta edición Google o YouTube no han emitido un comunicado oficial que explique las causas técnicas de la interrupción, ni han precisado si se trató de un error de infraestructura interna, un despliegue de actualización fallido o una falla en proveedores terceros de servicios en la nube.

Expertos en infraestructura digital consultados por medios sugieren que este tipo de fallas puede originarse por problemas en los servidores de distribución de contenido o en redes que balancean el tráfico mundial, lo que podría explicar la simultaneidad del fallo.

Para la madrugada de este miércoles, varios usuarios reportaron que YouTube empezaba a restablecerse gradualmente, aunque con inconsistencias aún en algunas regiones. Las quejas en servicios de monitoreo han disminuido ligeramente pero sigue habiendo reportes de intermitencias.