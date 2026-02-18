miércoles, febrero 18, 2026
Fumiga Ecología mercados de la Zona Centro

by Salvador Miranda
Este día, personal de la Dirección de Ecología llevó a cabo una jornada de fumigación contra la garrapata en los mercados de la Zona Centro, como parte del Programa Cruzada por tu Mercado.

El titular de la dependencia, Cesar Díaz Gutiérrez, informó que hoy se encargaron de la fumigación de los mercados Hidalgo, Cuauhtémoc, Reforma y Carranza.

El funcionario indicó que el veneno que se está aplicando es amigable con el ser humano y con las mascotas, pero efectivo contra la fauna nociva.

“Esta actividad se estará realizando en conjunto con la Dirección Regulación Comercial, ellos nos dirán hacia donde nos vamos a dirigir para ir a impactar otros mercados de la ciudad”, añadió.

Comentó que en próximas fechas se fumigará también el Parque Borunda, resaltando que se estará muy al pendiente de lo que vaya marcando la Dirección de Regulación Comercial.

Si la ciudadanía requiere que se acuda a fumigar su domicilio, se pueden comunicar a través de la aplicación WhatsApp al número de teléfono 656-756-7793 o en la página de Facebook del municipio.

