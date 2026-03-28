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Reportan grave accidente con lesionados en el bulevar Zaragoza

by Eduardo Huízar
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Durante la mañana de este sábado 28 de marzo, se registró un aparatoso accidente vial sobre el bulevar Zaragoza, casi en el cruce con las calles Capulín y Hiedra, al oriente de Ciudad Juárez.

De manera preliminar, trascendió que el percance habría dejado a varias personas lesionadas, lo que generó la movilización de unidades de emergencia y corporaciones policiacas en la zona.

En videos e imágenes captados en el lugar se observa la presencia de vehículos involucrados, así como el despliegue de paramédicos atendiendo a los posibles heridos. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el número exacto de lesionados ni las causas del accidente.

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