Reportan grave accidente con lesionados en el bulevar Zaragoza

Durante la mañana de este sábado 28 de marzo, se registró un aparatoso accidente vial sobre el bulevar Zaragoza, casi en el cruce con las calles Capulín y Hiedra, al oriente de Ciudad Juárez.

De manera preliminar, trascendió que el percance habría dejado a varias personas lesionadas, lo que generó la movilización de unidades de emergencia y corporaciones policiacas en la zona.

En videos e imágenes captados en el lugar se observa la presencia de vehículos involucrados, así como el despliegue de paramédicos atendiendo a los posibles heridos. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el número exacto de lesionados ni las causas del accidente.