El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (Icatech) presentó el balance de resultados correspondientes al periodo enero–noviembre de 2025, durante el cual capacitó a más de 56 mil chihuahuenses en 59 municipios de la entidad.

El objetivo fue garantizar el acceso a oportunidades de desarrollo laboral y productivo para todas y todos.

En este sentido, la instancia fortaleció también sus programas especiales dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de brindar formación con enfoque inclusivo y social.

Entre enero y noviembre fueron atendidas 397 personas que se autodenominan pertenecientes a una etnia, 608 personas privadas de la libertad, 1,584 jefas de familia, 2 mil 279 adultos mayores, 881 personas con alguna discapacidad y 52 personas migrantes.

Estas acciones permitieron impulsar la empleabilidad, el autoempleo y el fortalecimiento de la economía familiar en diversos sectores y regiones del estado.

El director general del Icatech, José Arturo Morales Reyes, destacó el compromiso institucional con la formación laboral y el desarrollo humano.

“Los resultados de este año reflejan el esfuerzo conjunto de colaboradores e instructores, así como la confianza de las y los chihuahuenses que ven en la capacitación una herramienta para mejorar su calidad de vida”, dijo.

Con estas acciones, Icatech refrenda su misión de contribuir al crecimiento productivo del estado, al promover competencias laborales que impulsen la competitividad, la inclusión y el bienestar social.