El director ejecutivo de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (J+), Marco Licón, informó que se llevó a cabo una reunión con autoridades del Parque Central a fin de trabajar en conjunto para la comunidad y seguridad de los asistentes del parque.

Dijo, “nos reunimos con el equipo del Parque Central para los próximo proyectos en este nuevo año, donde nuestra prioridad es mejorar la red sanitaria del parque y crear una mejor experiencia para los juarenses”.

A través del compromiso del Gobierno del Estado, liderado por nuestra gobernadora Maru Campos, juntos lograremos que la ciudad tenga lugares inigualables para la ciudadanía.