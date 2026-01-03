Inicio » Mejorarán la J+ y autoridades del Parque Central red sanitaria del Parque
Ciudad Juárez

Mejorarán la J+ y autoridades del Parque Central red sanitaria del Parque

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (J+), Marco Licón, informó que se llevó a cabo una reunión con autoridades del Parque Central a fin de trabajar en conjunto para la comunidad y seguridad de los asistentes del parque.

Dijo, “nos reunimos con el equipo del Parque Central para los próximo proyectos en este nuevo año, donde nuestra prioridad es mejorar la red sanitaria del parque y crear una mejor experiencia para los juarenses”.

A través del compromiso del Gobierno del Estado, liderado por nuestra gobernadora Maru Campos, juntos lograremos que la ciudad tenga lugares inigualables para la ciudadanía.

You Might Also Like

You may also like

Abrirán todos los sábados de enero las oficinas de Atención Ciudadana Suroriente

Atienden y reparan cuadrillas de la J+ hundimiento en la calle Lince

Sentencian a 50 años de cárcel a célula criminal liderada por ¨La...

Asisten 22 mil personas a Fiesta Sonidera en el Parque Central

La J+ en conjunto con la rodadora por el cuidado del agua

Arresta SSPE a sujeto en posesión de arma larga en Ciudad Juárez

Juárez noticias All Right Reserved.