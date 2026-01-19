Las imágenes fueron tomadas desde la Estación Espacial Internacional cuando orbitaba a 400 kilómetros de altura sobre Milán. La NASA usa estas imágenes para mejorar modelos meteorológicos y otros fenómenos.

Una astronauta de la NASA logró capturar una imagen sorprendente: un rayo de color azul brillante iluminando el interior de una nube, fotografiado desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

La autora de la secuencia de imágenes es Nichole Ayers, quien anteriormente ya ha compartido impactantes fotografías de diversos fenómenos capturados desde la órbita terrestre.

La imagen fue capturada el 1 de julio de 2025, cuando la EEI orbitaba a más de 400 kilómetros de altura sobre Milán, Italia.

“Para estas fotos, tuve la suerte de que Milan estuviera cerca. Esto nos da una idea de lo grandes que pueden llegar a ser algunas de estas tormentas y relámpagos”, escribió Ayers en un comentario publicado en X.

Ayers tomó la fotografía cuando llevaba cerca de un año a bordo de la EEI como integrante de la tripulación 10 de SpaceX, que regresó sin problemas a la Tierra en agosto de 2025.

Captar este tipo de fenómenos no es sencillo. La EEI se desplaza a unos 28.000 kilómetros por hora, mientras que los destellos luminosos son breves e impredecibles. Lograr una imagen nítida requiere coordinación, experiencia y mucha paciencia.

“Las tomas como estas requieren bastante planificación y sincronización. Este vídeo es una secuencia de imágenes fijas tomadas a 120 fotogramas por segundo”, explica la astronauta.

La EEI, que dejará de operar en 2030, ofrece una vista privilegiada para observar tormentas y otros fenómenos en distintas regiones del planeta.

“Desde aquí arriba tenemos una vista única de los relámpagos y hemos intentado capturar todo lo posible”, cuenta Ayers.

En un comunicado, la NASA destaca que este tipo de observaciones desde el espacio permite a los científicos estudiar la atmósfera superior de la Tierra y comprender mejor los fenómenos eléctricos asociados a las tormentas.

Estas observaciones pueden “mejorar los modelos meteorológicos y proteger los sistemas de comunicación y las aeronaves”, agrega la agencia.

Además, permiten registrar cómo cambia el planeta con el tiempo debido tanto a la actividad humana como a los fenómenos naturales.

“Este registro permite a los científicos monitorear desastres, dirigir la respuesta sobre el terreno y estudiar los fenómenos”, concluye el comunicado.

DW