Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, resguardaron a una perrita que se encontraron tirada sobre el carril central de la avenida Tecnológico a la altura de la calle Agua Caliente, la cual, por las condiciones que presentaba, habría sido arrollada minutos antes por algún guiador.

Ante ello, los agentes a bordo de la unidad 1102 subieron al can a la patrulla para posteriormente trasladarla a la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), para que le brindaran la atención médica correspondiente y pudieran estabilizarla.

Luego de medicar a la perrita y que no lograra recuperarse debido a las lesiones que presentaba, el veterinario de DABA informó que tendrían que canalizarla para dormirla, ya que la situación era grave y no podría sobrevivir; en la revisión detectó que presentaba estallamiento visceral.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.