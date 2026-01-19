La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja este lunes en el mantenimiento preventivo en las líneas de conducción de Agua Potable, en las colonias ubicadas dentro del polígono que comprende la avenida López Mateos, Ejército Nacional, Paseo de la Victoria y bulevar Cuatro Siglos.

Tanahili Gaytán, jefa del departamento de Agua Potable, explicó la importancia de estas acciones para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía, ya que, mediante la instalación de equipos de alta tecnología con los que cuenta la J+, es posible detectar oportunamente cualquier anomalía en la red y corregirla antes de que se convierta en un problema mayor.

“Son líneas grandes de conducción atraviesan toda la ciudad, por eso necesitamos hacer estos mantenimientos, la red tiene instalados dispositivos que nosotros llamamos data logguers que recolectan datos de la red cuando se hace un movimiento, podemos saber si puede ocasionarse una fuga o situaciones que se pueden prever”, señaló.

Debido a estas labores, aproximadamente 30 colonias registrarán baja presión y en algunas otras se presentará suspensión temporal del servicio; sin embargo, los trabajos concluirán alrededor de las 12 del mediodía.

La J+ agradece la comprensión de los usuarios y reitera que, estas acciones se realizan para mejorar el suministro de agua potable, en beneficio de los juarenses.