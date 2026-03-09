Caso Ana Karen: juez procesa a conductor de DiDi que admitió haber intentado asaltarla

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que un juez con sede en Almoloya de Juárez vinculó a proceso a Daniel “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Ana Karen, una joven que desapareció después de solicitar un servicio de transporte mediante la aplicación DiDi y cuyo cuerpo fue localizado días después.

De acuerdo con las investigaciones, la joven solicitó un viaje el 28 de febrero desde un fraccionamiento en San Antonio La Isla con destino a su domicilio en Metepec. Ese fue el último contacto que sus familiares tuvieron con ella.

El cuerpo de Ana Karen fue encontrado el 3 de marzo en un predio ubicado a un costado de la carretera Toluca–Tenango, también en Metepec. Tras entrevistas, análisis de videocámaras y diversas diligencias, las autoridades determinaron que la víctima abordó una motocicleta conducida por el ahora detenido, quien figuraba como conductor activo de la plataforma.

Durante el trayecto, el imputado habría simulado finalizar el viaje y posteriormente intentó despojarla de sus pertenencias. Según la Fiscalía, cuando la joven trató de escapar, él la sometió por la espalda y la llevó por la fuerza hasta un árbol, donde la asfixió, provocándole la muerte por estrangulamiento.

Elementos de la Fiscalía detuvieron a Daniel “N” en su domicilio ubicado en Calimaya después de identificarlo como parte de las indagatorias. Al momento de su captura también se inició una investigación por el delito de cohecho, ya que presuntamente ofreció dinero a los agentes para evitar ser arrestado.

Durante la audiencia inicial del 8 de marzo, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso. Se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y se dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

En el Estado de México el delito de feminicidio se encuentra tipificado en artículo 281 del código penal y establece una sentencia de condena de 40 a 70 años de prisión.

