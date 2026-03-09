Muere Jennifer Runyon, actriz de Ghostbusters, a los 65 años

La actriz estadounidense Jennifer Runyon, recordada por su participación en la película Ghostbusters (1984) y en la serie Charles in Charge, falleció el 6 de marzo de 2026 a los 65 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje compartido por sus allegados se informó que Runyon murió tras una breve pero intensa lucha contra el cáncer, acompañada de su familia. “Fue un largo y arduo viaje que terminó con ella rodeada de su familia. Siempre será recordada por su amor por la vida y su devoción por su familia y amigos”, señalaron.

Amigos y colegas también expresaron su tristeza por su partida. La actriz Erin Murphy, conocida por su papel en Bewitched, compartió un mensaje en el que la describió como una “mujer especial” cuya amistad valoraba profundamente. Su hija, Bayley Corman, igualmente actriz, le dedicó emotivas palabras en memoria de su madre.

Jennifer Runyon nació el 1 de abril de 1960 en Chicago, Illinois, en una familia vinculada al entretenimiento. Era hija del locutor de radio Jim Runyon y de la actriz Jane Roberts. Inició su trayectoria en el cine en 1980 con la película de terror To All a Good Night y posteriormente obtuvo papeles en diversas producciones cinematográficas y televisivas durante las décadas de 1980 y 1990.

Además de su participación en Ghostbusters, Runyon fue reconocida por interpretar a Gwendolyn Pierce en Charles in Charge y por sus apariciones en series como Quantum Leap, Murder, She Wrote, Beverly Hills, 90210 y en la película navideña A Very Brady Christmas.

Aunque en los últimos años redujo su actividad actoral, continuó siendo una figura apreciada por los seguidores de las producciones en las que participó. Deja un legado importante en cine y televisión y será recordada por su talento y cercanía con quienes convivió a lo largo de su carrera.