El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve, pidió la renuncia de Mario Delgado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por considerar que manejó de forma “desaseada” la modificación del ciclo escolar.

En sus redes sociales, el senador tricolor afirmó que el secretario de la SEP sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional y dañando a miles de estudiantes.

“Mario Delgado debe de renunciar ya. No sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños. Es increíble que Mario Delgado, el responsable de la política educativa de México, solo piensa en cómo tener más vacaciones…

“Y ahora resulta, como es la costumbre de Morena, que nadie fue responsable. Quieren echarles la culpa a algunos maestros, a padres de familia y hasta secretarios de educación estatales, cuando la mayoría de esos gobiernos también son de Morena. De verdad que ni razonan sus pretextos. Se están echando la bolita en un proceso totalmente improvisado, desaseado y sin seriedad, donde los únicos que terminan perdiendo son los niños y la educación de México”, detalló.

Manuel Añorve afirmó que Mario Delgado vive entre escándalos entre los que mencionó el huachicol, los pésimos resultados educativos y la obsesión por las vacaciones.

Proceso