La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, conmemorará el Día Mundial del Agua con una serie de eventos orientados a fomentar el cuidado y uso responsable de este recurso vital.

A través del departamento de Cultura del Agua, se diseñó un programa dirigido a estudiantes de nivel primaria y preparatoria, que dará inicio este miércoles 18 de marzo con el “Festival de Colores”, en la Planta Norte de la JMAS, durante esta actividad, los alumnos realizarán un recorrido por el laboratorio y la planta tratadora, con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia y el valor del agua en la ciudad, este evento concluirá con un acto simbólico lleno de color.

El viernes 20 de marzo, en el Centro Cultural Paso del Norte, alumnos de las preparatorias CONALEP, CBTIS, CECYTECH, GUERREROS y la CENTRAL, participarán en el concurso “Clips que Salvan el Agua”, en esta dinámica presentarán videos cortos donde abordarán temas como el reúso, el ahorro del agua y su visión de un futuro sin este recurso, los ganadores recibirán una beca para un curso de cinematografía, donde desarrollarán un cortometraje enfocado en el valor del agua como proyecto final.

Alejandro Ortega, jefe de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua de la JMAS, informó que el cierre de las actividades se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en el espacio interactivo La Rodadora, con la inauguración de la “Ruta del Agua”.

“Es un espacio enfocado a la cultura del agua y a la concientización de este líquido vital. Consiste en una experiencia inmersiva que busca generar emociones y conocimiento sobre el esfuerzo que realiza la JMAS para llevar agua a los hogares, así como su tratamiento para un segundo uso”, destacó.

La JMAS, continúa impulsando espacios de concientización sobre el cuidado de este recurso tan importante, en esta zona desértica.