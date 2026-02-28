El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la Cruzada por Juárez Atención a las Causas Ciudad Juárez por la Paz en la colonia La Hacienda, donde durante dos semanas el Gobierno Municipal y el Gobierno de México llevaron programas, servicios y acciones de mejoramiento urbano a este sector y colonias aledañas.

El alcalde agradeció el respaldo del Gobierno de México, al señalar que desde el año pasado se trabaja de manera conjunta en el rescate de espacios públicos con apoyo de Sedatu, y destacó que tras esta jornada continuará el trabajo en el sector.

Reconoció a los empleados municipales que se unen a estas acciones en fines de semana, así como a los vecinos que integran los comités de paz ya que se involucran en beneficio de su comunidad.

Arely Zarai Rojas Rivera, coordinadora de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno Federal, explicó que la estrategia Atención a las Causas forma parte del eje uno de la estrategia nacional de seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coordinada por la Secretaría de Gobernación, y señaló que en Juárez se han conformado más de 43 comités de paz en distintas colonias.

Como parte de las acciones realizadas en el sector, la Dirección General de Obras Públicas efectuó bacheo en avenidas principales y atendió la calle Uva y de Limón con limpieza general, reparación de juegos y pintura, además del pintado de 580 metros lineales en eje central y 24 metros cuadrados de línea de frenado. La Dirección de Limpia retiró 214 llantas, más de 18 toneladas de basura, 22 toneladas de tierra de arrastre y 15 toneladas de tiliches. También se encendieron 738 lámparas LED en diversas colonias del sector.

El alcalde destacó que en la actual administración se han impulsado acciones como la entrega de becas de acceso a la universidad, se han rehabilitado 600 escuelas y se sigue fortaleciendo el presupuesto participativo, como parte de una estrategia integral para la transformación de la ciudad.

Durante el evento se tomó protesta a los comités de paz del sector, representados por Victoria Salazar Rosales, quien expresó su disposición de trabajar de la mano con autoridades y vecinos para fortalecer la convivencia y la construcción de paz en la colonia.

En la ceremonia estuvieron la síndica municipal, Ana Carmen Estrada; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel; el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner; el director de Educación, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas; el gerente general del Sistema de Urbanización Municipal Adicional, Said Estrada de la Torre; y la encargada de despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas.