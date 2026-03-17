Como programa piloto, el Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor planea crear pulseras para adultos mayores con sus datos para que sean localizados en caso de que se extravíen.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo, la regidora Sandra García dio a conocer que esta propuesta se hizo por parte de Sara Ortiz, coordinadora del Consejo del Adulto Mayor de Ampliación Aeropuerto, para que las personas mayores tengan una pulsera que sirva para ser localizados cuando se extravíen.

Indicó que en las últimas semanas se ha visto que más adultos mayores se han estado perdiendo, por lo que pidió que se debería de hacer algo al respecto.

Durante la reunión se planteó si será obligatoria, para que edades, de qué material estará hecha la pulsera, datos que llevará, población dirigida, como de incluirán los datos, quien la va a pagar familiares o gobierno, las personas que están en asilos y quien la pagará.

Asimismo, se mencionó en la reunión que este proyecto será manejado por los Consejos del Adulto Mayor y se planea arrancar con entre 100 y 200 pulseras que serían donadas por la regidora Sandra García.

En próximos días se planteará la propuesta y será mandada a Leticia Espinoza Castro, presidenta de los Consejos del Adulto Mayor, para que identifiquen a las personas que necesitan la pulsera.

Posteriormente, como segundo plan, se propondrá en un punto de acuerdo para los regidores y se tendrá una reunión con las comisiones de Personas Mayores, Gobernación y Seguridad Pública para aterrizar el tema de una manera mejor.

Detallaron que la pulsera será de caucho o aluminio y tendrá grabado datos de la persona y otra de las propuestas es que tenga el QR con toda la información personal.