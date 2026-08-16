Cientos de juarenses se reunieron en la antigua Presidencia para celebrar los 55 años de Los Frontera

Cientos de juarenses se reunieron esta tarde de sábado exterior de la Antigua Presidencia Municipal para disfrutar del concierto de Los Frontera, agrupación juarense que celebró 55 años de trayectoria artística, en un ambiente de celebración, música y convivencia.

Previo al inicio del concierto se llevó a cabo un acto protocolario en el que se destacó la trayectoria de Los Frontera y su aportación a la historia musical de esta frontera.

Como parte del homenaje, se realizó la entrega de una placa conmemorativa a Los Frontera por sus 55 años de trayectoria artística, reconociendo el legado de la agrupación y su contribución a la vida cultural y musical de Ciudad Juárez.

Posteriormente, los integrantes de Los Frontera subieron al escenario para ofrecer una presentación que reunió a cientos de juarenses, quienes disfrutaron y corearon algunos de los temas que han marcado la trayectoria de la agrupación, entre ellos “Esperando Tu Regreso”, “Te Voy a Esperar”, “La Noche de Mi Mal”, “No Sabes Lo Que Tienes” y “Cuatro Copas”.

La presentación permitió que personas mayores, familias y público de distintas generaciones compartieran una tarde de música y convivencia en el Centro Histórico, fortaleciendo los espacios de encuentro y participación cultural para este sector de la población.

La directora de Desarrollo Cultural del IPACULT, Jazmín Gallegos, destacó la importancia de continuar impulsando actividades que reconozcan a los artistas que han dejado huella en Ciudad Juárez y que, al mismo tiempo, permitan a las personas mayores disfrutar de espectáculos artísticos y participar activamente en la vida cultural de la ciudad.

El concierto representó el cierre del Festival Cultural 60 y Más, iniciativa que forma parte de las Brigadas Culturales para Personas Mayores y que busca acercar actividades artísticas y culturales a este sector de la población, generando espacios de convivencia, participación y expresión.