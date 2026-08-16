Investigan en la UACJ el impacto visual y comercial de Juan Gabriel

Antes de emitir una sola nota sobre el escenario, el atuendo, la postura y la corporalidad de Juan Gabriel ya transmitían un mensaje claro.

Bajo esta premisa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) llevó a cabo el 14 de agosto a las 18:00 horas, el conversatorio El Noa Noa. Juan Gabriel desde la iconografía, un espacio académico centrado en analizar la estética visual, la estrategia de imagen y el arraigo popular del intérprete mexicano.

El encuentro, desarrollado en el teatro Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte, (CCPN) contó con la moderación del maestro Salvador Sánchez, coordinador de la Licenciatura en Diseño Gráfico del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Durante su intervención, la doctora Fany Thelma Solís Rodríguez, profesora e investigadora en el Departamento de Ciencias Administrativas en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), planteó un análisis de la iconografía del cantautor a través de la lente de la mercadotecnia y la construcción de marca.

Al rememorar las primeras etapas del artista, la investigadora explicó cómo Alberto Aguilera Valadez transitó desde sus inicios bajo el seudónimo de Adán Luna hasta la consolidación del nombre que lo inmortalizó.

“Juan Contreras fue un hombre que le enseñó a trabajar en la carpintería y también le enseñó música. Juan Gabriel lo admiraba profundamente, por lo que tomó el nombre de Juan. Gabriel era el nombre de su padre”, detalló Solís Rodríguez sobre el origen de su identidad artística.

Asimismo, la académica expuso que, tras una fase inicial caracterizada por una estética sobria y trajes formales en los años setenta, la imagen del cantante experimentó un giro radical tras presenciar los espectáculos de Las Vegas en las décadas posteriores.

“Ahí observó que los artistas utilizaban vestuarios muy llamativos, con lentejuelas y otros elementos escénicos. Juan Gabriel incorporó esa experiencia a sus propios espectáculos. Por eso desarrolló un vestuario muy llamativo, una actuación teatral y una imagen que terminó convirtiéndose en una verdadera marca registrada”, afirmó.

En su exposición, Solís Rodríguez también destacó la autenticidad y el manejo estratégico de la exposición pública como factores determinantes para el valor de su marca.

Al referirse a la célebre entrevista televisiva concedida en 2002 ante el cuestionamiento sobre su orientación sexual, la especialista subrayó el impacto cultural de su postura: “No dijo que sí ni dijo que no. De forma muy elocuente, inteligente y sutil respondió con una frase que se convirtió en un referente de la cultura popular: ‘Lo que se ve no se pregunta’. Esta respuesta rompió con los estereotipos de la televisión de aquellos años y, hasta hoy, continúa formando parte del imaginario popular”.

Por su parte, la doctora Daniela Guadalupe Córdova Ortega, profesora investigadora en el Departamento de Diseño en el IADA, abordó cómo la figura de Juan Gabriel logró romper las barreras generacionales y permear en subculturas juveniles que, en apariencia, resultaban distantes a su propuesta musical.

Desde una perspectiva sociocultural, Córdova Ortega reflexionó sobre la presencia del compositor durante las etapas de construcción identitaria en la juventud, cuando se suelen buscar géneros como el rock, el pop o el metal para diferir de los gustos paternos.

“Aunque yo escuchaba música moderna, era imposible ignorar que Juan Gabriel estaba presente. ¿Cómo ignorar sus momentos, sus conciertos y, precisamente, todo lo que representaba?”, expuso.

La investigadora hizo énfasis en la capacidad de las composiciones de Juan Gabriel para ser reinterpretadas por agrupaciones emblemáticas del rock en español, como La Maldita Vecindad y Jaguares, lo que facilitó su inserción en espacios de convivencia juvenil, fiestas y medios masivos.

“Sin darnos cuenta, Juan Gabriel estaba presente no solamente cuando estábamos en casa, sino también en los espacios que compartíamos con nuestros amigos […] Dejó de ser solamente el cantante que escuchaban nuestros padres o nuestros familiares y pasó a formar parte de nuestra propia experiencia musical y cultural”, afinó Córdova Ortega.

La jornada académica, que también contó con la participación de la doctora Silvia Verónica Ariza Ampudia (IADA), complementó el papel del icono juarense no solo como una figura de la industria discográfica, sino como un objeto de estudio multidisciplinario cuyo lenguaje visual y musical continúa vigente en la memoria colectiva.