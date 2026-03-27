Personal de la Dirección de Limpia realizó labores de limpieza en Samalayuca, en coordinación con habitantes del poblado, con el objetivo de conservar en buen estado este espacio turístico.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que a través del presidente seccional de Samalayuca, Luis Gerardo Esparza, se organizó previamente una brigada comunitaria.



“Los vecinos participaron en una jornada de recolección en distintos puntos del poblado. En atención a esta iniciativa, nuestras cuadrillas del sector suroriente acudieron para apoyar con el retiro de los residuos”, explicó.



El funcionario destacó la participación activa de la ciudadanía, ya que incluso se reunieron remolques completos con basura recolectada por los propios habitantes, lo que refleja el compromiso de la población por mantener limpio este destino turístico.



Así mismo, agradeció al presidente seccional y a los residentes por sumarse a estas acciones, orientadas a preservar una imagen urbana adecuada y garantizar condiciones óptimas, especialmente ante la afluencia de visitantes durante los fines de semana.



Solís Kanahan señaló que estas labores forman parte de un trabajo permanente, ya que la Dirección de Limpia mantiene intervenciones constantes en Samalayuca y en otros sectores de la ciudad.



“Reconocemos la importancia de mantener espacios limpios y ordenados. En Samalayuca realizamos recorridos permanentes y atendemos eventos relevantes, como la reciente cabalgata, además de impulsar jornadas comunitarias como esta”, dijo.



El funcionario reiteró que el Gobierno Municipal continuará trabajando de la mano con la ciudadanía para fortalecer las acciones de limpieza y mejorar la calidad de vida en la región.